Suşehri Kaymakamı Perçi yatırımları inceledi

SİVAS (AA) – Suşehri Kaymakamı Kadir Perçi, ilçede yapımı devam eden yatırımları inceledi.

Hafriyat çalışmalarına başlanan 24 derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Sosyal Yardımlaşma Vakfı Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan 200 kişilik kız öğrenci yurt binasında incelemelerde bulunan Perçi, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Perçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, devlet yatırımlarıyla ilçenin şantiye haline dönüştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

“İlçemizde yeni inşaat çalışmalarına başlanan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi herhangi bir aksaklık olmaması durumunda yaklaşık 400 gün içerisinde tamamlanarak öğrencilerimizin hizmetine sunulacaktır. Yine aynı yerde inşaat çalışmaları devam eden 200 kişilik kız öğrencilerine yönelik Ortaöğretim yurt binamızın inşaat çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah 2017 yılında hizmete sunmayı hedefliyoruz.”

İlçede bulunan tüm eğitim yuvalarını hükumetin desteğiyle yenilemeye devam ettiklerini aktaran Perçi, bugüne kadar birçok okulda yenileme çalışmaları yapıldığını kaydetti.

Perçi, 24 derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin tamamlanmasıyla birlikte Anadolu Ticaret Meslek Lisesi, Çok Programlı Lise ve Kız Meslek Lisesi’ndeki öğrencilerin eğitimlerini bu okulda sürdüreceğini ifade etti.