Suşehri'de kadınlara yönelik konferans
SİVAS (AA) – Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Konferansı" düzenlendi.
Halk Eğitim Merkezi Salonunda düzenlenen konferansta, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Betül Çubuk ve Suşehri Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Hülya Toklucu, tarafından kadınlara hastalık hakkında bilgi verildi.
Konferans sonunda katılımcılara broşür dağıtılıp, yeşil kurdele takıldı.
Programa, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'in eşi Gülseren Yüksel, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sema Gönül Çevik ve davetliler katıldı.
BENZER HABERLER
-
Acil tıp teknisyeninin ismi Çumra'daki 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda yaşatılacak
-
Suşehri'de kadınlara yönelik konferans
-
Sarız Devlet Hastanesinin ihalesi 4 Mart'ta yapılacak
-
Kayserili boksörler madalyalarını İdlib şehitlere armağan etti
-
Pegasus Genel Müdürü Nane'den Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama:
-
MHP il yönetiminden Seydişehir'e ziyaret
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.