Suşehri'den kısa kısa

SİVAS (AA) – Suşehri Sulama Birlik Başkanlığına Hüseyin Karaca yeniden seçildi.

İlçe Sulama Birlik Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurula, 50 delege katıldı.

Kapalı oylamayla sistemiyle yapılan ve tek listeyle gidilen seçimde birlik başkanı 50 delegenin oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Tüm delegelere teşekkürlerini ileten Karaca, “Sulama birliğinin yaklaşık bin 500 üyesi bulunmaktadır. Amacımız bu üyelerimize daha iyi hizmet vermek ve onların sıkıntılarına destek olmaktır. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada bu üyelerimizin yanında olmaya ve onların sıkıntılarını çözmek için var gücümüzle devam edeceğiz.” diye konuştu.

Karaca, 2016 yılında sulama konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını belirterek, “İnşallah 2017 yılını da sıkıntısız geçirmeyi hedefliyoruz. Bu sezonda çiftçilerimizle sıkıntısız bir sulama sezonu geçirdik. Bu göreve tekrar bizleri seçen tüm delegelerime teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

– “Yerel Kültür Değerleri ve Ürünleri Folklorik Pazar Zemininde Turizme Açılıyor”

Suşehri ilçesinde, “Bölgedeki Zengin Selçuklu Mirasının Habercisi, Yerel Kültür Değerleri ve Ürünleri Folklorik Pazar Zemininde Turizme Açılıyor” adında hazırlanan projenin kabul edildiği belirtildi.

Kaymakam Kadir Perçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yöresel ürünlerin tanıtımı ve arzı konusunda, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından hazırlanıp 2016 yılı mali destek programları kapsamında ORAN’a (Orta Anadolu Kalkınma Ajansı) sunulan projenin kabul edildiğini söyledi.

Kabul gören projenin Aşağısarıca Köyü, D-100 Karayolu ve Sivas yolu kavşağı bölgesinde hayata geçirilmesinin düşünüldüğünü aktaran Perçi, “Projenin ilçemize ve çiftçilerimize hayırlı olması temenni ediyorum.” dedi.

Perçi, projenin hayata geçmesiyle bölge çiftçisinin ürünlerinin daha nezih bir ortamda satacağını kaydetti.

