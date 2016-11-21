Suşehri'den kısa kısa

SİVAS (AA) – Suşehri ilçesinde 22 Kasım Diş Hekimliği Günü ve Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla kadınlara yönelik program düzenlendi.

Suşehri Yardım Seven Kadınlar Derneğinde düzenlenen programda Aile Toplum Sağlığı Merkezi ebelerinden Safinaz Ergen ve Demet Acar, kadınlara ağız ve diş sağlığının önemini anlattı.

Çocuklara diş fırçalama alışkanlığının küçük yaşta öğretilmesinin çok faydalı olduğunu belirten Ergen, “Diş çürükleri ve diş eti hastalıklarından korumak ve yaygınlığını azaltmak küçük yaşlarda edinilen diş fırçalama alışkanlığı ile mümkündür. Düzenli diş fırçalama, doğru beslenme ve koruyucu uygulamalar ve düzenli diş hekimi kontrolü ağız ve diş sağlığının temelini oluşturmaktadır.” diye konuştu.

Dernek Başkanı Fethiye Gürsoy ise ağız ve diş sağlığı konusunda kadınlara yönelik faydalı eğitimler verildiğini belirterek, Aile Toplum Sağlığı Merkezi çalışanlarına teşekkür etti.

– Suşehri Belediyesine 2 traktör alındı

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, belediye bünyesinde bulunan araçları yenilemeye devam ettiklerini belirtti.

İlçe halkına daha etkin ve daha sağlıklı hizmet vermek amacıyla çalıştıklarını dile getiren Yüksel, “Bu doğrultuda dağlık alanlara gidebilmek ve çalışma alanlarına malzeme götürülmesi amacıyla kabinli iki traktörü belediye bünyemize katmış bulunmaktayız. Belediyenin eksiklerini gidermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.