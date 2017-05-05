Suşehri'den kısa kısa

SİVAS (AA) – Suşehri Belediyesi, yeni hizmete açılan Anadolu İmam Hatip Lisesi çevresinde çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı.



Yalnızbağlar Mahallesi’ndeki Anadolu İmam Hatip Lisesi ve yurdunun önünden geçen Aşina Sokağı’nın üst yapı parke çalışması, belediye ekiplerince tamamlanarak hizmete açıldı.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, eğitim yuvalarına her zaman destek verdiklerini belirterek, “Okulumuz mart ayında hizmete açıldı. Bizler de öğrencilerimizin çamurlu yollardan gitmemesi için tüm ekiplerimizi buraya seferber ederek, kısa sürede parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladık ve hizmete açtık. Belediye imkanları ölçüsünde eğitime her türlü destekleri veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Çünkü eğitim bizlerin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Öğrencilerimize ve o sokakta yaşayan halkımıza hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

– Belediye personeli sağlık kontrolünden geçirildi

Suşehri Belediyesinde çalışan personel, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi.

Belediyenin hizmet birimlerinin bulunduğu merkezlerde görev yapan personeller, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yıllık rutin sağlık denetimine tabi tutuldu.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda anlaşmalı olan firma yetkililerine ait donanımlı araçta yapılan kontroller sırasında memur ve işçilerin sağlık sorunları da tek tek belirlendi.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında olası meslek hastalıklarının da önlenmesi amacıyla çalışanlara yönelik sağlık taramasının yapıldığını belirterek, “Bizler için en önemli faktör sağlıktır. Bu nedenle işçi sağlığımız bizler için önemlidir.” dedi.