Suşehri'nde 15 Temmuz şehitleri için futbol turnuvası düzenlendi

SİVAS (AA) – Suşehri ilçesinde, “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma” adı altında futbol turnuvası düzenlendi.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından sınıflar arası düzenlenen turnuvanın final karşılaşması okulun 4/A sınıfı ve 12/A sınıfı arasında oynandı.

Turnuvada 4/A sınıfı futbol takımı, 12/A sınıfını 4-3 yenerek karşılaşmanın finalisti oldu.

Birinci olan takımın kupasını veren Okul Müdürü Nurettin Bayar, turnuvaya katılan tüm takımları kutladığını söyledi.

Ülkenin bir daha 15 Temmuz’u yaşamamasını dileyen Bayar, “Amacımız 15 Temmuz gecesi halkımızın kazandığı demokrasi zaferini hatırlatmak, şehitlerimizi anmak ve okullarımızda demokrasi bilincini oluşturmak amacıyla böyle bir turnuvayı gerçekleştirdik. Turnuvanın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” diye konuştu.