Suşehri'nde 1915 şehitleri anıldı

SİVAS (AA) – Suşehri ilçesinde 10 Şubat 1915’te Ermeni çeteler tarafından şehit edilen 71 asker anıldı.

Yeşilyayla Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği ve Yeşilyayla Muhtarlığınca düzenlenen anma programı kapsamında, mevlit okutuldu. Mevlit programının ardından şehitlik olarak düzenlenen anıt mezarların olduğu bölgeye geçen vatandaşlar, burada dua etti.

Suşehri Belediye Başkan Vekili Nazif Karkın, burada yaptığı konuşmada, şehitliğin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.

İstanbul Sivas Dernekler Federasyonu Başkanı (SİDEF) Celal Deniz de anıt mezarların bulunduğu alanın, resmi şehitlik olarak kayıtlara anılması gerektiğini dile getirerek, “Şehitlerimizi ancak ve ancak burada toplanarak onları onurlandırabiliriz. Şehitlerimize büyük vefa borcumuz vardır. Bu sebeple bu vatanımızı da namusumuz ve şerefimiz için hepimiz elbirliğiyle korumamız ve devam ettirmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

Yeşilyayla Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Sinan Akyol ise “Çanakkale ruhunu inşallah köyümüzde bu şehitlikte de yaşatacağız. Şehitliğimizin tarih kitaplarında yer alması için var gücümüzle çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Suşehri İlçe Başkanı Rüstem Yüce, MHP İlçe Başkanı Ahmet Turan Çalışır, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Suşehri Başkanı İsa Kuzpınar ve çok sayıda vatandaş katıldı.