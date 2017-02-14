Suşehri'nde 61 umreci dualarla uğurlandı

SİVAS (AA) – Suşehri ilçesinden umre için kutsal topraklara gidecek ilk kafile, dualarla uğurlandı.

Suşehri Müftülüğü, umreye gidecek ilk kafilede yer alan 61 kişi için Balhatun Camisi’nde tören düzenledi.

Kafile Başkanı Hasan Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, “Rabbimizin evine gidiyoruz. Gidemeyen Müslüman kardeşlerimiz için de dua edeceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığının yurt genelindeki 12. kafilesi olarak mübarek topraklara gidiyoruz. Rabbim hayırlı gidip gelmeyi nasip eder.” dedi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerini okunduğu programın sonunda umreye gidecekler, otobüslerle Sivas’a yolcu edildi.