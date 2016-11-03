Suşehri'nde afet konutları inşaatı tamamlandı

SİVAS (AA) – Suşehri ilçesinde evi heyelan riskiyle karşı karşıya kalan vatandaşlar için yaptırılan afet konutlarının inşaatı tamamlandı.



İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Taşbayır köyünde evi heyelan riskiyle karşı karşıya olan vatandaşlar için Taşköprü Mahallesi’nde TOKİ konutlarının yanındaki alana 5 bloktan oluşan 30 afet konutu inşa edildi.

Afet konutlarının bulunduğu alanda incelemelerde bulunan Kaymakam Kadir Perçi, yapımına ağustos 2015’te başlanan afet konutlarının bir yılda tamamlandığını söyledi.

Afet konutlarının ilkbaharda hak sahiplerine teslim edileceğini dile getiren Perçi, “Afet konutlarımızın kanalizasyon ve çevre düzenleme işlerinin dışında herhangi bir eksiği kalmadı. Bu işlemler de kısa sürede tamamlanacak.” dedi.