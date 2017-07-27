Suşehri’nde asfalt çalışmaları

SİVAS (AA) – Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, ilçe genelinde 8 kilometre yolun asfalt yapıldığını belirtti.

Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Yüksel, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Çalışmaların Suşehri’ne hayırlı olmasını dileyen Yüksel, “İlçemizin kazanımları devam ediyor. Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar ilçemizin birçok sokağında, gerek altyapı, gerekse üst yapı olsun birçok çalışmayı tamamladık. Geçtiğimiz yıllarda çektiğimiz satıh kaplama asfaltların şimdide ikinci katlarını atıyoruz. Bu sayede yollarımızın ömrünü uzatmış olacağız. Bu aşamada hemen hemen her mahallemizde daha önceden yaptığımız asfaltların üzerine yeni kaplamalarını yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

İlçenin önemli caddelerinden olan Sivas, Erzincan, Ordu, Kızıldağ ve Adnan Menderes caddelerinin sıcak asfalt hazırlıklarının devam ettiğini anlatan Yüksel, şunları kaydetti:

“Bunları yaparken de, hem altyapılarını tamamlıyoruz, hem de hızlı bir şekilde kaldırım yapım, onarım ve yenileme çalışmalarını devam ettiriyoruz. İnşallah her hangi bir sorun çıkmazsa Kurban Bayramına bu çalışmalarımız tamamlanmış olacak ve ilçemiz üzerinde bulunan yılların yıpranmışlık yükünü kaldırmış olacağız. Yine son dönem yaptığımız çalışmalar ile yıllar sonra dış mahallelerimize hizmet ulaştırdık. Göllüköy mahallemizde yaptığımız son dönem çalışmalar ile mahallemizin tüm sokak yolları parke yapılarak tozdan, çamurdan, topraktan kurtarmış olduk.

Yine dış mahallemiz olan Avculu mahallemizde başlattığımız çalışmalar kısa zamanda tamamlanacak olup, daha temiz, güzel, tozsuz, çamursuz bir Avculu mahallemiz olacak. Kışla mahallemizin su sorununu hallederek 70 yıl sonra ilk defa su bağlantısı yapılmıştı. Şimdi yine Kışla mahallemizin yolunu da asfaltla buluşturma çalışmalarımız devam etmektedir. İnşallah kısa zamanda bu çalışmamızı tamamlayarak hem Kışla mahallemize hem de Tabiat parkımıza ulaşımı kolaylaştıracağız. Öksülü mahallemizde ise yine son zamanda yaptığımız çalışmalar ile bir çok sokağı tozdan çamurdan kurtarılmıştır. İnsanlarımıza daha rahat bir yaşam sunulmaktadır. Yapılan her bir metre yol, kaldırım, alt yapı, üst yapı çalışmaları ilçemize ve yaşayan insanımız içindir.”