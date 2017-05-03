Suşehri'nde boyasız binalara düzenleme

SİVAS (AA) – Suşehri ilçesinde çevre düzenleme ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında boyasız ve çirkin görüntü oluşturan binaların tadilat ve boyalarının yapılması için ilgili bina sahiplerine belediye tarafından uyarı yazısı gönderildiği belirtildi.



Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Kemalpaşa Mahallesi’nde incelemede bulunarak, pilot bölge olarak seçilen Sivas Caddesi ve Erzincan Caddesi’nde çevre düzenleme ve sokak sağlıklaştırma projesi hakkında bilgi verdi.

Boyasız ve çirkin görüntü oluşturan binaları inceleyen Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin daha güzel bir görünüme kavuşması için çalıştıklarını söyledi.

Bu tür bina sahiplerine uyarı yazısı gönderdiklerini ve binalarını boyatmalarını isteyen Yüksel, şunları kaydetti:

“İlçemizde çevre düzenleme ve sağlıklaştırma çalışması başlatıldı. Bu çalışma kapsamında belediyemizin kaldırım ve asfalt çalışması öncesinde 3194 Sayılı İmar Kanununun 21. Maddesi ve Suşehri Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yapı ve dış cephelerinin kirli beyaz, lila, mavi ve yeşil tonları renklerinde boya kullanılarak mülkiyet sahipleri tarafından yenilenmesi gerekmektedir. Bina cephelerinde onarım gerektiren tabela, saçak ve buna benzer yapı elemanlarının yapılması için tespit edilen bina sahiplerine uyarı yazısı gönderildi.”

Bina sahiplerine 2 ay süre verildiğini dile getiren Yüksel, ilçenin güzel bir görünüme kavuşması için herkesin bu uyarıyı dikkate almasını istedi.