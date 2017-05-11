Suşehri’nde eğitim konferansı düzenlendi

SİVAS (AA) – Suşehri ilçesinde “Menapozda Sağlıklı Yaşam” adlı eğitim konferansı düzenlendi.

Suşehri Sağlık Yüksek Okulu tarafından “Halk Eğitim Günleri” adı altında gerçekleştirilen konferans, Belediye Konferans Salonunda yapıldı.

Programa katılan Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Çimen, ilçede bulunan Sağlık Yüksek Okulu ve Timur Karabal Meslek Yüksek Okulunun çalışmalarına değindi.



Suşehri’nin şanslı bir ilçe olduğunu belirten Çimen, “Öğrencilerimize ve öğretim görevlilerimize büyük destekler sağlamaktadır. Bu konuda emeği geçen mülki amirlerimize teşekkür ediyorum. Bizlerde devletin verdiği yetkililer bazında gerek öğrencilerimize, gerekse öğretim görevlilerimize her türlü desteği veriyoruz.” dedi.



Suşehri Sağlık Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Tuğut ise her işin başının sağlık olduğunu söyleyerek, “Okul bazında düzenlenen ‘Halk Eğitim Günleri’ etkinliklerimiz her zaman farklı konularla devam edecektir. Çünkü İnsan sağlığının korunması, tedavi olmasından daha önemli ve önceliklidir. Rahat, huzurlu ve sağlıklı yaşam ise sağlıklı olmakla mümkündür.” diye konuştu.

Okulun öğretim görevlilerinden Nurdan Kaya, “Menapozda Sağlıklı Yaşam” konusunda katılımcılara bilgiler verdi.



Programa, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve çok sayıda davetli katıldı.