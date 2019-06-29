Suşehri'nde futbol turnuvası
SİVAS (AA) – Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Sivas Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla futbol turnuvası düzenlendi.
Suşehri Kaymakamlığının katkılarıyla, Gençlik ve Spor Merkezi koordinesinde düzenlenen "Sivas Kongresi'nin 100. Yılı Futbol Turnuvası" Emniyetspor ve Karakayaspor arasından oynanan final karşılaşmasıyla sona erdi.
Gecenin ilk maçında rakibi Ataşspor'u 7-3 mağlup eden Sarıcaspor turnuvada üçüncü oldu. Emniyetspor ve Karakayaspor arasında oynanan final müsabakasında ise rakibini 4-1 mağlup eden Emniyetspor, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.
Şampiyon takıma kupa ve madalyalarını takdim eden Kaymakam Vekili Çağlar Partal, Sivas Kongresi'nin 100. yılı münasebetiyle düzenlenen futbol turnuvasına katılan tüm takımları tebrik etti.
Turnuvaya 19 takımın katıldığını aktaran Partal, "Amacımız ilçede sporu sevdirmek ve sporseverleri sahaya taşımaktı. İlçe halkımız güzel tezahüratlarıyla, güzel maçlar izledi." dedi.
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