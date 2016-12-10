Suşehri'nde “Huzur Türkiye Uygulaması”

SİVAS (AA) – Sivas’ın Suşehri ilçesinde, Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından “Huzur Türkiye Uygulaması” kapsamında genel asayiş uygulaması yapıldı.



Emniyet Müdürlüğünde görevli tüm ekipler, Emniyet Müdürü Engin Keskin yönetiminde ilçenin farklı bölgelerinde trafik uygulaması ve umuma açık yerlerde de genel asayiş uygulaması yaptı.



Akşam 20.00’de başlayan ve gece 00.00’da sona eren uygulamada 518 şahsın kimlik kontrolü yapıldı.

194 aracın kontrol edildiği uygulamada, 7 araç sürücüsüne 716 lira ceza uygulandığı belirtildi.

Ayrıca bir iş yerine kurallara uymadığı gerekçesiyle işlem yapıldığı ve 20 kişiye kapalı alanda sigara içtikleri için cezai işlem uygulandığı aktarıldı.

Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü ilçede yapılan genel uygulamada, polis ekiplerine ve uygulamayı takip eden basın mensuplarına çay ikramında bulunuldu.