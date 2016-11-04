Suşehri'nde kar yağışı
04 Kasım 2016 Cuma, 16:10
SİVAS (AA) – Sivas’ın Suşehri ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
İlçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan çam ormanlarıyla çevrili Kale köyü çevresine mevsimin ilk karı yağdı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü bölgede, mevsimin ilk kar yağışına hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Öte yandan, Suşehri İl Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgede kumlama çalışmalarını sürdürüyor.