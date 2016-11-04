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Suşehri'nde kar yağışı

04 Kasım 2016 Cuma, 16:10
Suşehri'nde kar yağışı

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SİVAS (AA) – Sivas’ın Suşehri ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

İlçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan çam ormanlarıyla çevrili Kale köyü çevresine mevsimin ilk karı yağdı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü bölgede, mevsimin ilk kar yağışına hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Öte yandan, Suşehri İl Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgede kumlama çalışmalarını sürdürüyor.

Suşehri

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