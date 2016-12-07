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Suşehri'nde kış lastiği denetimi

07 Aralık 2016 Çarşamba, 13:20
Suşehri'nde kış lastiği denetimi

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SİVAS (AA) – Suşehri ilçesinde ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yapıldı.

Suşehri Şehit Necip Karameşe Bölge Trafik Denetleme ve İstasyon Amirliğine bağlı ekipler, D-100 karayolu üzerinde kış lastiği denetimi yaptı.

Lastiklerin kış lastiği olup olmadığını ve diş derinliklerini kontrol eden ekipler, denetimlerde herhangi bir kuralsız durumla karşılaşılmadığını ifade etti.

Sürücülerden Hakan Şeker, kış lastiği uygulamasının can ve mal güvenliği için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Suşehri

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