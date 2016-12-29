Suşehri’nde koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

SİVAS (AA) – Sivas’ın Suşehri ilçesinde 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında oluşturulan, koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Cumhuriyet Savcısı Enver Fatih Çimrin, Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Yavuz, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdür Vekili Nilüfer Kılıç, Milli Eğitim Müdürü Şevki Yüksel, Toplum Sağlı Merkezi Sorumlu Hekimi Bahadır Saka, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Hamza Ulusoy ve Avukat Ekrem Bülbül katıldı.

Çocuklara sahip çıkmanın önemine vurgu yapan Uzunoğlu, “Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan koruyarak daha sağlıklı ve değerlerine sahip çıkan bir toplum oluşturabilmek, bilinç düzeyinin artırılması için kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak için bu toplantıyı gerçekleştirdik.” dedi