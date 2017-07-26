Suşehri'nde mesleki kurslar açılacak

SİVAS (AA) – Suşehri ilçesinde, çıraklık ve mesleki eğitim konularında kurslar açılacağı bildirildi.



Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Beşir Köksal, Suşehri Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaret etti.

Suşehri ilçesinde çıraklık ve mesleki kursların açılması için onay verildiğini söyleyen Başkan Köksal, “Önceki yıllarda çıraklık ve mesleki eğitim sınıfı ilçemizde açmıştık. Fakat o dönemde fazla ilgi görmedi. İl İstihdam Kurulu toplantımızda İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Lokman Bulut’un tekrar bu konuda bir talebi oldu.” dedi.

Suşehri Esnaf Odası Başkanı Kemal Karakaya’nın bu konuda çalışma yaptığını aktaran Köksal, “Çıraklık ve Mesleki Okulumuzda ihtiyaç duyulan meslek dallarında artık bundan böyle talep olması durumunda kurslar verilecek. Şayet yoğun taleplerin olması durumunda bu bölgeye eğitim merkezi de açılabilir. İlçemize ve bölge ilçelerimize hayırlı olsun.” diye konuştu.

Zaman buldukça ilçelerdeki oda başkanlarını ziyaret ederek, onların sıkıntılarını dinlediklerini de ifade eden Köksal, şunları kaydetti:

“2016 yılında özellikle FETÖ’nün darbe girişimi olayında bir takım sıkıntılar yaşadık, esnaflarımız sıkıntılar çekti. Ama çok şükür, milletimiz, devletimiz birliğini göstererek tek vücut ve tek kuvvet oldu. Avrupa’ya ve tüm dünyaya demokrasi dersi verdi. Biz ahi teşkilatı olarak her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bayrağımıza ve kanunlarımıza saygılıyız. Osmanlı Devletinin kuruluşunda en büyük katkıyı Ahi teşkilatı yapmıştır. Esnaf ve sanatkar olarak yeter ki ülkemiz istikrarda olsun, bizler her zaman elimizi taşın altına koyarız.”

Çıraklık ve mesleki eğitim sınıflarının tekrar açılmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Karakaya ise, “Bu konuda desteklerini esirgemeyen Sivas Valisi Sayın Davut Gül ve İl İstihdam Kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. Bu konuda hangi dallarda kurs açılması yönünde çalışmalarımıza kısa sürede başlayacağız.” ifadelerini kullandı.