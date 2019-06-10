Suşehri'nde mezuniyet töreni
SİVAS (AA) – Sivas'ın Suşehri ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu ve Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencileri için mezuniyet programı düzenlendi.
Programda konuşan Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal, öğrencilerin iyi bir eğitim dönemi geçirerek mezun olacaklarını söyledi.
Öğrencilere yeni hayatlarında başarı dileyen Partal, "Her öğrencinin hayalleri ve hedeflerinin büyük olması gerekir. Hedefinde başarılı olan öğrencilerin başarısı da tabi ki iyi öğretmenlerden geçmektedirBu yıl buradan mezun olan öğrencilerimizin üniversite sınavında büyük başarı elde edeceklerini umut ediyorum. Üniversite sınavına katılacak tüm öğrencilerimize de başarılar diliyorum." dedi.
SİHADER Başkanı Bayram Cengiz ise öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, "32 yıl önce bizlerde bu okullardan mezun olduk. Buraları unutmamızın imkanı yok. Şimdi ise sizlerin başarılı olması için dernek olarak elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.
İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Çağlar Korkmaz ve Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yakup Topçu da mezun olan öğrencileri tebrik etti.
Mezun olan tüm öğrencilere plaket verilirken, SİHADER de başarılı öğrencileri ödüllendirdi.
Programa Suşehri Belediye Başkan Vekili Nazif Karkın, Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız ve davetliler katıldı.
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