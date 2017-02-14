Suşehri’nde öğrenci taşıma güvenliği toplantısı yapıldı

SİVAS (AA) – Suşehri ilçesinde öğrenci taşıma güvenliği toplantısı yapıldı.

Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, emniyet ve güvenliğin her şeyden önce geldiğini söyledi.

Özellikle servis minibüs şoförlerinin çok dikkatli olması gerektiğini belirten Uzunoğlu, “Öğrencilerimizin güvenliği bizler için çok önemli. Özellikle sabah okula gelirken ve okul çıkışlarında öğrenci servis minibüs şoförlerimizin öğrencilere kendi çocuklarına bakar gibi bakmasını istiyoruz. Şu ana kadar bir sıkıntı olmadı, inşallah bundan sonra da servis şoförleriyle bir sıkıntı yaşamayız.” dedi.



Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise servis minibüslerinin, ilçe merkezinde bazen trafikte aksama yaşanmasına neden olduğunu ifade ederek, talep olması durumunda eski terminal alanında yeni bir depolama alanı oluşturulabileceğini dile getirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şevki Yüksel de okul giriş ve çıkış saatlerini öğrenci velilerinin bilmesi gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

“Servis minibüs şoförlerimizi zaman zaman gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. Tabi ki öncelikli olarak öğrencilerimizin ailelerinin çocuklarının kaçta eğitime başladıklarını, kaçta okuldan ayrıldıklarını bilmeleri gerekiyor. Bizler okul idarelerimiz tarafından öğrencilerimizle ilgili gerekli uyarıları ailelerimize bildiriyoruz. Ailelerimizin de bu konulara hassasiyet göstermelerini, çocuklarının durumları ile ilgili okul idarelerine veya öğretmenlerine gelerek bilgi edinmelerini istiyoruz.”

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Yavuz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Beytullah Zafer Yüksel ve servis şoförleri katıldı.