Suşehri'nde öğrenciler için kermes

SİVAS (AA) – Suşehri ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Cami Orta mahallesi eski sebze pazarı alanı üzerindeki bir iş yerinde açılan kermesten elde edilecek gelirin, dar gelirli, yetim ve öksüz öğrencilere verileceği belirtildi.

Dernek Başkanı Sami Çakmak, yaptığı açıklamada, kermeslerin insanların birlik ve beraberliğini pekiştirici, sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularını artırmak amacıyla düzenlediğini anımsattı.

Kermeste, el işi çeyizlik eşyalar, örgü, dantel ve yiyecekten oluşan çeşitli ürünlerin sergilendiğini belirten Çakmak, 15 gün sürecek kermese tüm hayırseverleri beklediklerini söyledi.