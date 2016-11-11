Suşehri'nde okul önlerine hız düşürücü kasis yapıldı

SİVAS (AA) – Suşehri ilçesinde okul önlerinden geçen ana yola hız düşürücü kauçuk kasis konuldu.

Kaymakamlık tarafından, trafik akışının yoğun olduğu Sivas Caddesi üzerinde yer alan Atatürk Ortaokulu ile Hürriyet İlkokulu önüne, öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında daha güvenli olması amacıyla sürücülerin yavaşlatılması için hız düşürücü kauçuk kasis yerleştirildi.

Kaymakam Kadir Perçi yaptığı açıklamada, öğrencilerin güvenliği için böyle bir uygulama yaptıklarını belirtti.

Perçi, şu bilgileri aktardı:

“İlçenin en önemli trafik akışının yoğun olduğu Sivas Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Ortaokulu ile Hürriyet İlkokulunda eğitim gören öğrencilerimizin güvenli şekilde karşıdan karşıya geçmeleri ve sürücülerinde yavaşlaması için kauçuk kasis uygulaması yaptık. Ayrıca okul ve yaya geçitleri çizilip uyarıcı trafik levhaları da konularak tedbirleri artıracağız. Bizim için en önemli konu öğrencilerimizin güvenliğidir.”