Suşehri'nde otomobil devrildi: 3 yaralı
SİVAS (AA) – Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Yavuz Balın yönetimindeki 58 ABD 868 plakalı otomobil, Suşehri-Sivas kara yolu Geminbeli tünel inşaatı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Yakup Balın ve Arzu Şimşek yaralandı.
Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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