Suşehri'nde sağanak yol kapattı
SİVAS (AA) – Sivas'ın Suşehri ilçesinde şiddetli sağanak ve ardından oluşan sel nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.
İlçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Çakırlı köy yolunda sel oluştu. Sel nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan bazı vatandaşların yardım istemesi üzerine bölgeye özel idare ekipleri sevk edildi. Ekipler, sel nedeniyle yolda biriken toprak ve molozları temizleyerek, yolu tekrar ulaşıma açtı.
Sel nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlardan Hamza Karaca, aracıyla seyir halindeyken bir anda dağdan sel geldiğini söyledi. Yolun trafiğe kapandığını anlatan Karaca, "Rabbim beterinden korusun. Kısa sürede sel geldi ve yolu bir anda kapattı. Bizlerde ekiplerden yardım istedik ve yol açıldı." dedi.
Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal da yağışlar nedeniyle zarar gören Yeşilyayla, Kiziryurdu, Çakırlı, Güneyli, Bostancık ve Sökün köylerinde incelemede bulundu.
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Suşehri'nde sağanak yol kapattı
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