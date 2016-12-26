Suşehri'nde şehitler için Kur'an-ı-Kerim okutuldu

SİVAS (AA) – AK Parti Suşehri İlçe Gençlik Kolları, şehitler için Kur’an-ı Kerim okuttu.

AK Parti Suşehri İlçe Başkalığında gerçekleşen programda, İstanbul ve Kayseri’de yaşanan terör saldırısında şehit olan asker ve polisler için Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılarak, dua edildi.

İlçe Gençlik Kolları Başkanı Turgay Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, terör olaylarında şehit olanlara Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Millet olarak hainlere karşı her zaman dimdik ayakta durduklarını belirten Şimşek, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hainlere karşı her zaman dimdik ayakta olmaya devam edeceğiz. Şehitlerimiz ve Halep’te hayatını kaybeden Müslümanlar için Kur’an okutup dua ettik.” dedi.