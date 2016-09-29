Suşehri'nde şeker pancar alımı kampanyası başladı

SİVAS (AA) – Suşehri ilçesinde şeker pancarı alım kampanyası başladı.



Kaymakamı Kadir Perçi, Suşehri Şeker Pancar Kooperatifi Şefliğine ait Karaağaç köyü yakınındaki alım merkezinde düzenlenen törende tüm çiftçilere bereketli bir sezon diledi.

Suşehri ve Akıncılar ilçelerinin şeker pancarı konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu aktaran Kaymakam Perçi, “İnşallah bereketli bir sezon geçireceğiz. Önümüzdeki yılın da hazırlıklarını yapacağız. Tüm çiftçilerimize bol bereketli bir ürün sezonu diliyorum.” diye konuştu.

Konuşmanın ardından, Erzincan Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından, şeker pancarı alım kantarına pancar getiren ilk 5 üreticiye 150 liralık motorin çeki hediye edildi.

İlçedeki 450 şeker pancarı üreticisinden 25 bin ton şeker pancar alımının hedeflendiği sezonda, çifçiden toplanacak pancarlar işlenmek üzere Tokat’ın Turhal ilçesindeki Şeker Fabrikasına gönderilecek.

Düzenlenen programa Suşehri İlçe jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Yavuz, Erzincan Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Dumlu da katıldı.