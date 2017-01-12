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Suşehri'nde sokak hayvanları için toplama barınağı yapıldı

12 Ocak 2017 Perşembe, 14:50

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SİVAS (AA) – Sivas’ın Suşehri ilçesinde sokak hayvanları için toplama barınağı yapıldı.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının soğuktan etkilenmemesi için toplama barınağı yaptıklarını ifade etti.

Burada toplanan hayvanların Sivas’taki köpek barınağına gönderildiğini aktaran Yüksel, “Çevre köylerimizden ilçemize yakın bölgelere kış dolayısıyla çok sayıda köpek bırakılıyor. Bu da ister istemez vatandaşları tedirgin ediyor. Çocuklarımızı korkutuyor. Bu nedenle toplama barınağı oluşturduk. Toplanan köpekler bu barınakta kamyonlarla Sivas Belediyemize ait köpek barınağına gönderilmektedir. Bu vesileyle hem sokak hayvanlarımız soğuktan telef olmuyor hem de vatandaşlarımız tedirgin olmuyor.” diye konuştu.

Yüksel, vatandaşlardan köpekleri dışarıya rastgele bırakmamalarını istedi.

barınak Suşehri

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