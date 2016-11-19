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Suşehri'nde suni çim sahanın bakımı yapılıyor

19 Kasım 2016 Cumartesi, 15:50
Suşehri'nde suni çim sahanın bakımı yapılıyor

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SİVAS (AA) – Suşehri ilçesinde kaymakam Kadir Perçi, ilçede bulunan suni çim sahada devam eden tadilat çalışmalarını inceledi.

Yalnızbağlar Mahallesindeki, suni çim sahada başlatılan tadilat çalışmalarını yerinde inceleyen Perçi, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Suşehri gençliğine güzel bir spor kompleksi kazandırmayı hedeflediklerini belirten Perçi, “Gençlerimizin boş zamanlarını burada futbol oynayarak geçirmelerini arzu ediyoruz. Futbol sahamızın tadilat çalışmalarına destek olan Sivas valimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Suşehri

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