Suşehri'nde trafik kazası: 1 yaralı
18 Ekim 2016 Salı, 13:35
SİVAS (AA) – Sivas’ın Suşehri ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Mücahit Acar (24) yönetimindeki 58 SA 613 plakalı minibüs, Tokat-Erzincan karayolu ilçe girişinde, İsmet Bektaş (52) idaresindeki 58 TF 261 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Acar, Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Tokat-Erzincan karayolu, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.