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Suşehri'nde trafik kazası: 1 yaralı

26 Ocak 2017 Perşembe, 11:30

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SİVAS (AA) – Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Mehmet Coşkun (52) yönetimindeki 52 NC 753 plakalı hafif ticari araç, Ercincan-Tokat karayolunun Suşehri ilçesi Şebinkarahisar yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki refüje çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan İlgün Coşkun (53) yaralandı.

Coşkun, 112 Acil Sağlık ekiplerince Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, kaza yapan otomobilden akan yağın temizlenmesi için yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Suşehri trafik kazası

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