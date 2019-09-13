Suşehri'nde uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
SİVAS (AA) – Sivas'ın Suşehri ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede uyuşturucu madde satışı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik 4 ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 40 gram toz esrar, 3,5 kilogram Hint keneviri, iki ruhsatsız av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 22 mermi ile 140 fişek ele geçirildi.
Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
BENZER HABERLER
-
Kayseri'de fuhuş operasyonu: 9 gözaltı
-
Kaymakam Altıner “Suveyda” filminin setini ziyaret etti
-
Suşehri'nde uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
-
Kızılcahamam'da okul kantinleri denetlendi
-
Nevşehir Belediyesinin açtığı kurs kadınlara geçim kaynağı oldu
-
Keskin'de kış hazırlıkları ve aşure etkinliği düzenlendi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.