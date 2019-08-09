Suşehri'nde yaz Kur'an kursları sona erdi
SİVAS (AA) – Sivas’ın Suşehri ilçesinde yaz Kur'an kursları sona erdi.
Kur'an kurslarının sona ermesi dolayısıyla Balhatun Camii'nde düzenlenen etkinliğe katılan İlçe Müftüsü Yaşar Kaşkaya, kursların yaklaşık 2 ay sürdüğünü kaydetti.
Kaşkaya, "Kursa gelen çocuklara her gün kek, meyve suyu ve yemek ikramı yaptık. Burada eğitim gören öğrencilerimize satranç takımı ve forma hediye ettik. Kurs görevlilerimizi de tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaşkaya, ilçe merkezi ve köylerde 62 kurs açıldığını, bu kurslarda 980 öğrencinin katıldığını sözlerine ekledi.
BENZER HABERLER
-
Kurban pazarında hayvan satıcılarına sahte para uyarısı
-
Gazeteci adayları sertifikalarını aldı
-
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Yozgat'ta
-
Sivas'ta ot yangını
-
Suşehri'nde yaz Kur'an kursları sona erdi
-
Kurban Bayramı'na doğru
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]