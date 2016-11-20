Suşehri'nde yol çalışmaları

SİVAS (AA) – Suşehri Belediyesinin ilçedeki yol yapım çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yapımı tamamlanan Anadolu İmam Hatip Lisesi çevresinde yol yapım çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Çalışmaları kısa sürede tamamlamayı planladıklarını aktaran Yüksel, Suşehri’nin hizmetlerin en güzeline layık olduğunu dile getirdi.

Gerek belediye ve gerekse hükümet yatırımları noktasında Suşehri’ne verilen sözleri yerine getirdiklerini ifade eden Yüksel, şunları kaydetti:

“İlçemizde hastane, hükümet konağı, adliye sarayı, sağlık ocağı, toplum sağlığı merkezi, 112 istasyon binası, ilçe stadyumu, okul ve yurt binası inşaatlarımız hızla devam etmektedir. Bunların yanı sıra belediye olarak yaptığımız yatırımlarla ilçemizi şaha kaldırma gayretindeyiz. Her gün değişen ve yenilenen Suşehri’nde halkımıza daha güzel hizmetler sunmanın çabası içindeyiz.”