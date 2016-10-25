Suşehri’nden kısa kısa

SİVAS (AA)- Suşehri’nde bulunan Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde başlatılan çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.



Kaymakam Kadir Perçi, çevre düzenleme çalışmaları devam eden okulda incelemelerde bulundu.



Perçi, yaptığı açıklamada, “Okulun çevre düzenlemesi ile basketbol ve voleybol sahası yapımı devam ediyor. Okulun dış yalıtımı okulun içi kapılar, çatı onarımları bitti. Öğrencilerimize daha güzel bir ortam yaşatmak için elimizden gelen tüm gayretleri gösteriyoruz.” dedi.

– Yöresel Ürün Pazarı kullanım hakkı Aşağısarıca köyüne

İlçede yapılacak Yöresel Ürünler Pazarının kullanım hakkı Aşağısarıca köyüne verildi.

Kaymakam Kadir Perçi, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından hazırlanan “Bölgedeki Zengin Selçuklu Mirasının Habercisi Yerel Kültür Değerleri ve Ürünleri Folklorik Pazar Zemininde Turizme Açılıyor” adlı projenin 2016 yılı mali destek programları kapsamına alındığını hatırlattı.

Perçi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’na (ORAN) sunulan ve değerlendirme sonucunda kabul edilen projedeki, yöresel ürün yeri için Milli Emlaktan 9 bin 400 metrekare arazinin kullanım hakkının Aşağısarıca köyü tüzel kişiliğine tahsis edildiğini belirtti.

Proje maliyetinin 513 bin lira olduğunu dile getiren Perçi, yatırım bütçesinin yüzde 75’inin ORAN, yüzde 25’inin ise özel idare tarafından karşılanacağını kaydetti.