Suşehri'nden kısa kısa

SİVAS (AA) – Suşehri ilçesinde lise öğrencileri, kültürel gezi kapsamında Çanakkale’ye gitti.

İlçede bulunan Sezai Karakoç Mesleki Teknik Anadolu Lises’inde eğitim gören öğrenciler için Çanakkale’deki şehitlikleri görmeleri amacıyla kültürel gezi düzenlendi.

Okulun müdürü Hamza Ulusoy, yaptığı açıklamada, Çanakkale ruhunu öğrencilere görerek anlatmak amacıyla bu geziyi tertip ettiklerini belirterek, “Gezimiz 3 gün sürecek. Güzel bir program olacağı kanaatindeyiz.” dedi.

Açıklamanın ardından öğrencileri taşıyan otobüs Çanakkale’ye hareket etti.

– Asırlık erişte ve kadayıf kesme makinesi

Sivas’ın Suşehri ilçesinde bir vatandaş, dede yadigarı yaklaşık bir asırlık olduğu belirtilen makineyle kadayıf ve erişte kesiyor.

İlçeye bağlı Güneyli köyünde yaşayan Ekrem Yüksel (65), AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bu alet dedemden hatıra olarak bizlere kaldı. Ben de 50 yıldır köylülerimizin ve çevre köylerden gelen vatandaşlarımızın erişte ve kadayıflarını el gücü kullanılarak kesiyorum.” dedi.

Yüksel, asırlık makine yardımıyla kesilen erişte ve kadayıfların daha ince ve uzun olduğunu söyledi.

Köy sakinlerinden Havva İnan ise, “Köyümüzün tek kadayıf kesme ustası Ekrem abimiz. Burada toplanıyoruz önce yufkamızı kadınlarla yapıyoruz. Daha sonra ise erişte veya kadayıflarımızı kesip evlerimize götürüyoruz.” diye konuştu.