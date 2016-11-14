Suşehri'ne hükümet konağı yapılıyor

SİVAS (AA) – Suşehri ilçesine yapılacak yeni hükümet konağının inşaat çalışmalarına başlandı.



Sivas Caddesi üzerine yapılan hükümet konağı inşaatını inceleyen Suşehri Kaymakamı Kadir Perçi, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Yeni hükümet konağının 450 gün içerisinde tamamlanacağını söyleyen Perçi, hafriyat çalışmalarının tamamlanmasının ardından diğer çalışmaların hız kazanacağını belirtti.

Hava şartlarının iyi gitmesi durumunda kısa sürede zemin betonunun atılmasının planlandığını dile getiren Perçi, “Modern mimari görünümüyle uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız yeni hükümet konağı projesi, Sivas’ta bir ilk olacak. Hükümetimizin destekleriyle, Sivas Valimizin öncülüğünde devlet yatırımlarını ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

İnşaat alanı yakınındaki eski devlet hastanesi arsasının da bu alana dahil edilmesi için çalışmaların sürdüğünü de aktaran Kaymakam Perçi, “Aile Toplum Sağlığı Merkezi yeni binasına taşındıktan sonra, bu alanında hükümet konağı alanına dahil edilmesi için gerekli yazışmalarımızı yaptık. Tahsisinin yapılması durumunda bu alanı da park alanı olarak kullanacağız.” diye konuştu.

Perçi, inşaat çalışmalarına başlanan hükümet konağının kapalı alanının 8 bin 800 metrekare olduğunu kaydetti.