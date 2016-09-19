Suşehri’ne yapıalcak yatırımlar, Başbakana anlatıldı

SİVAS (AA) – Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, ilçeye yapılacak olan ve yapılması düşünülen yatırımlarla ilgili, Başbakan Binali Yıldırım’a bilgi verdiklerini bildirdi.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım’ın hafta sonu memleketi Erzincan’a yaptığı ziyarette, ilçeye yapılacak yatırımlar hakkında kendisine bilgi verdiklerini söyledi.

Başbakan Yıldırım’ı Refahiye’deki köyünde ziyaret ettiklerini ifade eden Yüksel, şunları kaydetti:

“Baş başa yaptığımız görüşmede, ilçemiz için yatırımların ve isteklerin yazılı bulunduğu dosyayı takdim ettik. İlçemize yapılması gereken yatırımlar hakkındaki konuları detaylı bir şekilde anlatma fırsatı bulduk. Bu konuda Sayın Başbakanımızın ilçemize verdikleri yüksek desteklerden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Buluşmada bizlere önderlik eden değerli büyüğümüz AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem’de teşekkür ederiz.”