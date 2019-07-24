Süt ürünleri doğrudan satış mağazası açıldı

KONYA (AA) – Karapınar Süt Üreticileri Birliği tarafından doğrudan satış mağazası açıldı.

Açılan mağazanın tüketici için büyük kolaylık olduğunu belirten Karapınar Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Tartan, "Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Satış mağazası, uzun zamandan beri Karapınarlıların hizmetine sunmayı arzuladığımız bir çalışmaydı." dedi.



Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Satış Mağazası kalitesi ve fiyatıyla da dikkat çekecek diyen Başkan Tartan, "Karapınar Süt Üreticileri Birliği üyesi olan, yasal prosedürleri ve koşulları yerine getirerek Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı denetiminde "Hastalıktan Ari İşletmeler ve Onaylı Çiftlik" belgesi alan işletmelerde, büyükbaş hayvanlardan elde edilen çiğ sütlerin soğuk zinciri muhafaza edilerek mağazada satışa sunulduğunu söyledi.

Tartan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim her zamanki gibi önceliğimiz süt. Tüketici mağazada günlük çiğ sütü de temin edebilecek. El değmeden, hava ile teması olmadan sağımı yapılan, hiçbir işleme tabi tutulmadan ve içerisindeki önemli değerler muhafaza edilerek, gelişmiş ülkelerin standartları üzerinde üretilen, yüzde yüz doğal çiğ sütler, mağazamızda yer alan Süt Matik ile hijyen koşullarında tüketiciyle buluşacak. İçindeki besin içerikleri Karapınar Süt Üreticileri Birliği ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın güvencesinde satışa sunulan çiğ süt fiyatıyla da yine Karapınar'da iddialı olacak."