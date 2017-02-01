Sütte üretimde Konya, tüketimde İstanbul birinci

KONYA (AA) – ABDULLAH DOĞAN – Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği araştırmasına göre 2016’da Konya süt üretiminde birinci olurken, tüketimde ise İstanbul ilk sırada yer aldı.

Birliğin Yönetim Kurulu Başkanı Edip Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl süt sektöründeki arz-talep dengesinde yaşanan sorunun çiğ süt fiyatlarına olumsuz yansıdığını söyledi.

Yaşanan sorunun üreticiyi daha da mağdur etmemesi için birliğin süt toplama ve pazarlama kapasitesini artırdığını aktaran Yıldız, günlük süt pazarlama kapasitelerinin 350 tondan 520 tona çıktığını dile getirdi.

Yıldız, bu çabalarının üreticiye olumlu yansıdığını, yıl sonunda da Ulusal Süt Konseyinin çiğ süt referans fiyatını 1,15’ten 1,21 liraya yükselttiğini hatırlattı.

– Geçen yıl 16 milyon 933 bin 520 ton süt üretildi

Süt üretimi ve tüketimine ilişkin istatistiksel çalışma yürüttüklerini ifade eden Yıldız, Ambalajlı Süt Üreticileri Derneği ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derledikleri bilgiye göre, Türkiye’de geçen yıl 16 milyon 933 bin 520 ton süt üretildiğini belirtti.

Yıldız, Konya’nın büyükbaş hayvancılıkta birinci sırada yer aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Konya 1 milyon 18 bin 936 ton süt üretimi ile liderliği kimseye bırakmadı. İstanbul’da geçen yıl 2 milyon 969 bin 589 ton süt tüketimi gerçekleşti. Üretimin az, nüfusun fazla olmasından dolayı da en fazla tüketim İstanbul’da gerçekleşmektedir. Süt ve süt ürünleri tüketimi her yıl artmasına rağmen ülkemiz, süt tüketiminde gelişmiş ülkelere oranla bir hayli geride bulunmaktadır. Kişi başı süt tüketimi Finlandiya’da 139, İsveç’te 111, İngiltere’de 100, Fransa’da 68, İtalya’da 63, Romanya’da 75 litre iken, ülkemizde 24 litre seviyesindedir. Son dönemdeki bazı kamu spotları ve okul sütü uygulaması gibi çalışmaların süt tüketimini olumlu yönde etkilediğini düşünüyorum. Okul sütü projesinin genişletilerek devam etmesi gerekir. Süt, ülkemizde çocukların en fazla tükettiği içecekler arasında ikinci sırada yer alırken yetişkinler de üçüncü sırada yer almaktadır.”

Yıldız, süt ve süt ürünlerinin tüketiminin her yıl arttığını ifade ederek, 2016’da Türkiye’de 1 milyon 133 bin 943 ton yoğurt, 670 bin 224 ton peynir, 74 bin 166 ton tereyağı tüketildiğini bildirdi.