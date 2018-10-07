Tabduk Emre Nallıhan'da anıldı
ANKARA (AA) – Anadolu'da Türk kültürünün temellerini atan ve inançta birliği sağlayan, devrinin manevi büyüklerinden Tabduk Emre, türbesinin bulunduğu Nallıhan ilçesine bağlı Emremsultan'da anıldı.
Halk ozanı Yunus Emre'nin hocası Tabduk Emre için türbesinin bulunduğu Emremsultan köyünde anma etkinliği düzenlendi.
Mevlid-i Şerif okunan ve kurban kesilen anma etkinliğinde, türbeyi ziyaret edenler şükür namazı kıldı.
Duaların edildiği anma programı sonunda hayır yemeği verildi.
Nallıhan Müftüsü Bilal Parlak, yaptığı konuşmada, bütün iman kahramanlarını yad ettiklerini söyledi.
Tabduk Emre'yi andıklarını ve onun kendilerine gönül kapılarını açtığını belirten Parlak, "Bunların yaşatılması ve genç nesillere anlatılması, bu davanın yürümesi için çok önemli." dedi.
Türbeye ev sahipliği yapan Emremsultan sakinlerinden 80 yaşındaki Nuri İlgün, her yıl Tabduk Emre'yi andıklarını dile getirerek, türbenin diğer zamanlarda da özellikle hafta sonları yoğun ilgi gördüğünü kaydetti.
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Tabduk Emre Nallıhan'da anıldı
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