Taha Akgül'ün hedefi yeni şampiyonluklar yaşamak

SİVAS (AA) – 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül, 2020’de Tokyo’da düzenlenecek olimpiyatlarda da aynı sevinci yaşamak istediğini söyledi.

Sivas’ta Doğa Kolejinde düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya gelen Akgül, güreşteki bütün turnuvalarda şampiyonluk yaşadığını belirtti.

Serbest güreş ve ağır sıklette dünyanın zirvesinde olduğuna dikkati çeken Akgül, “Atletizmde Usain Bolt neyse güreşte de ben o oldum. Ağır sıklet demek bütün sıkletlerin en üstü, yani en başarılısı demek. Allah’a hamd olsun bu dereceleri elde ettim.” dedi.

Rio’da tek altın madalya kazanan sporcu olmanın haklı gururunu yaşadığını dile getiren Akgül, “Bundan sonraki hedefim yeni Avrupa ve dünya şampiyonlukları olacak. Onun için çalışmaya devam edeceğim.” diye konuştu.

– “Hedefim Tokyo Olimpiyatları”

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Akgül, güreşin ağır bir spor branşı olduğunu vurguladı.

Akgül, güreşte insan üstü mücadeleler sergilendiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Yeni başlayan kardeşlerimizin öncelikle güreşi sevmeleri lazım. Yani güreş sevmeden, hobi olarak yapılacak bir spor değil. Başarı için sonuna kadar mücadele edilmesi gerekiyor. Daha sonra ise sabır ve fedakarlıkla çalışmak gerekiyor. Fedakarlık yapılmadan bir yere gelinmiyor. 26 yaşındayım, spor hayatı 32-33 yaşlarına kadar zirvede yapılabilir. Öncelikli hedefim ikinci olimpiyat şampiyonluğu, yani 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve altın madalya almak istiyorum. 2020 yılına kadar Avrupa ve dünya şampiyonaları olacak. Dört defa Avrupa şampiyonluğu ile Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirdim. İnşallah, bundan sonraki hedefim 5 ve 6. Avrupa şampiyonluğu. Yani yeni rekorlar için ülkemin bayrağını yeniden göndere çektirmek için mücadele ediyorum. Sporu bıraktıktan sonra bir şekilde sporun içerisinde yer almak istiyorum.”

Bireysel sporların pek rağbet görmediğine işaret eden milli güreşçi Akgül, bunun için altyapının güçlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.