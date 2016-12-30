KONYA (AA) – Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor’un kulüp başkanı Ahmet Şan, “Bu sezon da orta vadede hedefimizin, ligi ilk 6 içinde bitirmek olduğunu söylemiştik. Sezonu 55-60 puan bandında bitirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Ahmet Şan, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, yeşil-beyazlı ekibin ilk devre performansını değerlendirdi. Sezonun 16 haftalık ilk bölümünü 24 puanla tamamladıklarını anımsatan Şan, 17. haftada sahalarında oynayacakları Galatasaray maçını da kazanmaları halinde ilk yarıda en yüksek puan hedefine ulaşmış olacaklarını vurguladı.

Atiker Konyaspor’un UEFA Avrupa Ligi’ndeki performansını, takımın tecrübe kazanması çerçevesinde değerlendirdiklerine işaret eden Şan, şöyle konuştu:

“Bazı şanssızlıklar ve tecrübesizlikler vardı ama iyisiyle, kötüsüyle UEFA Avrupa Ligi’ni geçirdik. Geçen sezonu üçüncü sırada bitirmemiz beklentilerin de artmasına neden oldu. Bu sezon da orta vadede hedefimizin, ligi ilk 6 içinde bitirmek olduğunu söylemiştik. Sezonu 55-60 puan bandında bitirmeyi hedefliyoruz. Teknik heyetimiz, Aykut Kocaman, sistemli çalışmalarıyla bu başarının mimarlarındandır. Taraftarlarımız yine ilk yarıya damga vuranlardan olmuştur. Sıralamada dördüncü seyirci sayısına eriştik. 20 bin civarında maç izleme ortalaması, Konya için çıtanın yükseldiğini gösteriyor. Takımımıza ve desteğini esirgemeyen taraftarımıza teşekkür ediyorum.”

– Transfer çalışmaları

Ara transfer döneminin 4 Ocak’ta resmen başlayacağına dikkati çeken Ahmet Şan, sezon başında ihtiyaç duyulan bölgelere oyuncu aldıklarını, devre arasında da takviye yapacaklarını ifade etti.

Şan, bazı oyuncularına taliplerin olduğunu dile getirerek, “Takımımızın iskeletini bozmak istemiyoruz. Tam tersine, takviye yaparak ikinci yarıya daha güçlü girmek istiyoruz. Şu anda hiçbir oyuncumuzu satmayı düşünmüyoruz. Gelen resmi bir teklif yok, menajerlerle görüşmeler oluyor, 4-5 oyuncumuza yurt içi ve yurt dışından talipler var.” diye konuştu.

– Bazı oyuncu ve yöneticilere tepki

Terör saldırısında şehit düşen polislere destek vermek için bazı oyuncuların gol sevincini polis-asker selamıyla yaşadığını hatırlatan Ahmet Şan, şunları kaydetti:

“Bazı oyuncular, golden sonra polisimize selam duruyor. Niye gol atınca selam duruyorsun? Polise hediye etmiş! Böyle bir saçmalık olmaz, bu samimiyetsizliktir. Onu koruyacaksan ve ona saygı duyacaksan polisimize gerek duymayacak şekilde davranmanız lazım. Daha dün yıldız futbolcu dediğimiz kişiler şampiyonluk ve maç uğruna birbirinin boğazını sıkıyordu. Bundan tahrik olan taraftar birbirini bıçaklıyordu. Yöneticiler ‘şampiyon olacağız’ diye olmadık senaryolar çiziyor, basın bunu sürekli işliyor, bazı televizyon kanallarında sabahlara kadar geyik muhabbeti yapıyor. Bu, toplumu hep olumsuz şekilde etkiliyor. Ondan sonra da şehit olan polisimiz üzerinden de yine aynı kişiler en ön safta.”

Futbol şube sorumlusu Ömer Korkmaz da transfer dönemimin başlamasıyla çalışmalarının netleşeceğini belirterek, “Şu anda ‘bir oyuncu alalım, transfer süreci devam ederken bir oyuncu daha transfer edebiliriz.’ görüşü var. Bir yabancı oyuncuyla temasa geçtik. Kamuoyunun tanımadığı, fakat teknik heyet ve bizim izlediğimiz bir oyuncu. Bir hafta içinde oyuncu gelmiş olur.” ifadelerini kullandı.