Takipteki Krediler ve Ekonomik Büyüme Konferansı yapıldı
ANKARA (AA) – TÜSİAD ve Koç Üniversitesi ortaklığıyla oluşturulan Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) tarafından Ankara'da "Takipteki Krediler ve Ekonomik Büyüme" başlıklı konferans düzenlendi.
JW Marriott Hotel'de gerçekleştirilen konferansın açılışında konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Önder Sezgi, son dönemde bazı makroekonomik verilerde bir düzelme eğilimi görülmeye başlandığını söyledi.
Başta otomotiv ve inşaat sektörleri olmak üzere toparlanma işaretleri görüldüğüne işaret eden Sezgi, yüksek borçluluk, işsizlik, genel bütçede zorlanmalar, dolarizasyon ve kaynak bulma güçlükleri gibi konuların hala gündemlerinde olduğunu aktardı. Sezgi, "İyileşme göstergelerinin tüm ekonomiye yayılmasını ve kalıcı olmasını yürekten temenni ediyoruz." dedi.
Ekonomide uzun süreli hedeflerin önemine değinen Sezgi, "Bir an önce finansal istikrarı sağlayacak, rekabet gücümüzü artıracak reformları yapmak mecburiyetindeyiz. Bu sorunları aşabilirsek Türkiye’nin hem bulunduğu coğrafya itibarıyla hem de dinamik işgücü ve girişimcilik ruhuyla ekonomik olarak çok farklı bir lige atlayacağından kuşkumuz yok." değerlendirmesinde bulundu.
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