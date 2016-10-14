Takkasızlar Konağı hizmete başladı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Takkasızlar Konağı, Akşehir Belediyesi Takkasızlar Konağı Sosyal Tesisi olarak hizmet vermeye başladı.

Konu ile ilgili bir yorumlama yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Takkasızlar Konağı’mız, ‘Akşehir Belediyesi Takkasızlar Konağı Sosyal Tesisi’ olarak halkımızın ve şehrimize ziyarete gelen misafirlerimizin hizmetine başlamıştır. Yaklaşık 200 takvim bir geçmişe sahip olan bu tarihi konak; butik otel ve kafeterya olarak Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet verecektir. 5 odaya sahip olan konağımız 10 yatak kapasitesiyle butik otel olarak hizmet verirken, konağın bahçesinde de sabahları kahvaltı, Pazar günleri de serpme kahvaltı hizmetimiz başlamış bulunmaktadır. bununla beraber kafeterya hizmeti de verecek olan Takkasızlar Konağımızda özel gün ve toplantılar da yapılabilecektir” dedi.

Akşehir’in tarihi ve kültürel zenginlikleri ile az kalsın gizli kalmış bir turizm cenneti olduğuna vurgu yapan Başkan Akkaya, “Akşehir’imiz Nasreddin Öğretmen’sı, kayıtlı Akşehir Kirazı, tarihi ve doğal güzellikleri ile büyük bir turizm potansiyeline sahip. Amacımız şehrimizin bu saklı kalmış tarihi ve doğal güzelliklerini şehrimize ziyarete gelen misafirlerimize göstermek ve daha fazla misafirin şehrimize gelmesini sağlayabilmektir. Tarihi bir atmosferde yer alan Takkasızlar Konağı’mızda, şehrin ruhunu ve kültürünü solumak, Akşehir’imize özgü lezzetleri tadarak, nostaljik bir ortamda konaklamak isteyen tüm misafirlerimizi aklında bulundurmak bizleri mutlu edecektir” diye konuştu.