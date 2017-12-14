Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Kaza, 05.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacıyusufmescit Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi ile Sedirler Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde merkez istikametine seyir halinde olan Ömer D. (58) idaresindeki 71 BE 524 plakalı otomobil, virajı alamayan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarparak takla attı. Kaza sonrası çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü, ters yatan araçtan şans eseri burnu bile kanamadan çıktı. Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği otomobil sürücüsü kontrol amaçlı özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.