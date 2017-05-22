Taksiciler ‘Öfke Kontrolü’ eğitimleriyle daha kaliteli hizmet verecek

BiTaksi, sürücülerin verdiği hizmetin kalitesini arttırmak ve kişisel gelişimlerine katkı temin etmek amacıyla BiTaksi Sürücü Akademisi’ni kurdu. Seminerlerinde buluşan taksicilere 3 asıl başlık aşağıda eğitim veriliyor.

Eğitimler uzmanlar kadar veriliyor

300 sürücünün bulunduğu ilk gruba, Yrd. Doç. Yonca Tomaç Tunç tarafından verilen eğitimlerin sonuncusu dün gerçekleşti. İstanbul trafiğinde yoğun gerginlik aşağı çalışan sürücülerin psikolojik yönden desteklenmesini ve yolcu deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan eğitimlerde, “Müşteri İletişimi”, “Hiddet ve Stres Kontrolü” ve “Etkili Irtibat ve Karoser Dili” konuları işlendi.

Eğitime konuk olan Psikiyatri Uzmanı Dr. Bahar Tezcan, sürücülerle öfke duygusunu sorgularken hiddet kontrolü üstüne bilgiler verdi. Öfkenin bir alışkanlık olduğunu ve öfke hemen yaşananları anlamanın öfkeyi daha da artmadan durdurabileceğini söyleyen Tezcan, konuşmasının ardından sürücülerin sorularını yanıtladı.

“Hiddet yönetilebilir bir şart”

Eğitim sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Psikiyatri Uzmanı Dr. Bahar Tezcan, taksicilerin yaşadığı hiddet patlamalarının sebebini açıkladı. Sürekli trafikte kaldıkları ve insanlarla temas etmek zorunda olduklarını ifade eden Tezcan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Öfkenin ne olduğunu ilk önce tanıttık çünkü hiddet gerçekten sağlıklı bir duygu. Bir yanlamasına da idare edilir bir duygu aslında. Niçin? Çünkü düşüncelerimizden kaynaklanan bir duygu, bir anda ortaya çıkmaz. Düşüncelerimizi ne değin olumlu bir şekle çevirebilirsek öfke duygusunu fazla daha dinç bir hale çevirebiliriz ve davranışlarımızı da ona göre bir şekle sokabiliriz. Biz tema olarak öfkenin ne olduğunu, yönetilebilir bir kavram olduğunu, baş edilebilir bir şart olduğunu anlatmaya çalıştık. Çünkü öfke aleyhinde öyle fazla birey çaresiz hissediyor kendini ve kontrolden çıktığını düşünüyor. Biz de bu eğitimlerde öfkenin yönetilebilir bir koşul olduğunu anlatmaya çalıştık.”

“Taksici ve herif ilişkilerinde öfkeyi minimuma indirmiş olacağız”

Tezcan ayrıca müşteri ile yaşanan tartışmalarda belirleyici tarafın taksiciler olabileceğini söyledi. Taksicinin ılımlı tavır göstermesi halinde benzer tepkiyi alacağını belirten Dr. Tezcan, “Teftiş mekanizması olarak taksicileri baz aldık. Çünkü tüm müşterileri değiştiremeyiz, bütün müşteriler sağlıklı davranamaz. Bu beklentiyi bir kenara koymamız gerekiyor herşeyden önce. Fakat taksiciler kendi davranışlarını yoklama edebilirlerse bu karşıya olumlu yansıyacaktır. Dolayısıyla bu zincir bir yerden kırılmış olacaktır. Hiddet patlamalarının yaşandığı taksici ve müşteri ilişkilerini de minimuma indirmiş olacağız” dedi.

12 bin sürücünün eğitimlerden geçirilmesi hedefleniyor

Eğitim seminerlerinin düzenleyicisi olan BiTaksi Saha ve Operasyonlar Direktörü Çağlar Ergin de, uzun süren incelemeler sonunda 3 asıl başlık altında eğitimleri hazırladıklarını belirtti. Eğitimlerin ilerleyen dönemlerde online olarak verilebileceğini de açıklayan Ergin şöyle konuştu:

“Hizmet sektöründesiniz, iyi hizmet etmek zorundasınız, herkesin istediğini gerçekleştirmek zorundasınız. bu vesileyle İstanbul’un trafiği ile boğuşmak zorundasınız. Bir sürü gerginlik kaynağı var. Dolayısıyla biz şirket bünyesinde taksi sürücülerine yardımsever olabilecek, bu sayede de yolcularımıza daha faydalı olabilecek ne yapabiliriz diye düşündük. BiTaksi Sürücü Akademisi diye bir akademi kurduk. Ilk ilk olarak 3 tane konu başlığı belirledik en fazla neye ihtiyaçları olabilir diye. Bunların ilki herif ilişkileri çünkü her gün müşterilerle beraberler. Sonrasında İstanbul gibi bir metropolde trafik gerginlik ve öfke kaynağı. Öfkelerini ve streslerini denetim edebilmeyi, doğruya yöneltebilmeyi öğretecek bir seminer dizisi yaptık. Gerisinde da etkin iletişim ve vücut dili üstüne seminer düzenledik. Bu 3 temel semineri bir araya getirerek takriben 3 aylık bir vakit içerisinde sürücülerimizi bu seminer dizisinden geçirdik ve bugün de birincil mezunlarımızı verdik. acilen birincil aşamada 300 sürücümüzü bu eğitimlerden geçirdik. Sene sonuna kadar bu şekilde yaklaşık bin sürücümüzü eğitimlerden geçirip mezun etmeyi düşünüyoruz. bununla beraber bu eğitimlerin online içeriklerini hazırlıyoruz şimdi. Bu içerikler bittikten sonra BiTaksi içerisindeki 12 bin sürücünün tamamını bu eğitim seminerlerinden geçireceğiz.”

BiTaksi Sürücü Akademisi eğitimlerine katılan taksiciler de eğitimler sonrası birincil mesailerine ayrı düşüncelerle çıkacaklarını söyledi. Eğitimlerin öfke kontrolü için yararlı olduğunu bildiren Taksici Yusuf Dağcı ise “Eğitimler taksiciye değerden daha artı şey katıyor. Hiddet ve sinirlenmeme konusunda yapılan konuşmalar bizim önemli bir uzaklık katetmemizi sağlayacak” dedi.

Eğitim ve diploma törenin ardından birincil mezunlarını veren BiTaksi Sürücü Akademisi, yeni dönemde de sürücülere ahenkli olarak eğitim vermeye devam edecek. Eğitimlerin yıl sonunda bin kişiye ulaşması hedefleniyor.



Serdal Altıntepe

