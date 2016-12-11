Taksicilerden teröre sessiz protesto

Beşiktaş’ta meydana gelen terör saldırısına protestolar yurt genelinde devam ediyor. Teröre tepki belirten taksiciler konvoy oluşturarak bir takım yaralıların tedavi gördüğü Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma hastanesine geldi.

Burada araçlarının dörtlülerini yakarak terörü sessizce protesto eden taksiciler daha sonra konvoy halinde buradan ayrıldı.