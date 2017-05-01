Ana Sayfa   >   Güncel   >   Taksim esnafı müşteri bulamayınca top oynadı

Taksim esnafı müşteri bulamayınca top oynadı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının adresi Bakırköy olurken, güvenlik gerekçesiyle kapatılan Taksim’de esnaf işçi bayramını eğlenerek kutladı.

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:44

Benzer Konular

Başkan Tutal, asker adaylarıyla bir araya geldi
Adalet Bakanlığı ‘arabuluculuk’ ile ilgili istatistikleri açıkladı
Kapadokya Havalimanı 5 ay kapalı kalacak

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının adresi Bakırköy olurken, güvenlik gerekçesiyle kapatılan Taksim’de esnaf işçi bayramını eğlenerek kutladı. Sene her tarafında yoğun olarak çalışan Taksim esnafı, sivil araçların girişine müsade verilmemesi ve müşteri yokluğunu fırsata çevirerek kendi aralarında top oynadı. Yanlarında getirdikleri düdükle hakemlik de yapan esnafa çevredeki turistler de eşlik etti.

Dönercide çalışan Hayri Taş, “Meslek yok, her taraf kapalı. Biz de top oynuyoruz. Zaten yılda bir kere yapılıyor, biz de yılda bir spor yapıyoruz. Arkadaşlarla burada süre geçiriyoruz” dedi. İsmet Tok ise,”Bayağı günde olası değil lakin bugün 1 Mayıs, top oynuyoruz” ifadelerini kullandı.

Başak Akbulut – Murat Horoz

haber haberler taksim esnafı

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com