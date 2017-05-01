Taksim esnafı müşteri bulamayınca top oynadı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının adresi Bakırköy olurken, güvenlik gerekçesiyle kapatılan Taksim’de esnaf işçi bayramını eğlenerek kutladı. Sene her tarafında yoğun olarak çalışan Taksim esnafı, sivil araçların girişine müsade verilmemesi ve müşteri yokluğunu fırsata çevirerek kendi aralarında top oynadı. Yanlarında getirdikleri düdükle hakemlik de yapan esnafa çevredeki turistler de eşlik etti.

Dönercide çalışan Hayri Taş, “Meslek yok, her taraf kapalı. Biz de top oynuyoruz. Zaten yılda bir kere yapılıyor, biz de yılda bir spor yapıyoruz. Arkadaşlarla burada süre geçiriyoruz” dedi. İsmet Tok ise,”Bayağı günde olası değil lakin bugün 1 Mayıs, top oynuyoruz” ifadelerini kullandı.

Başak Akbulut – Murat Horoz