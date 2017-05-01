Taksim Meydanı polis ve güvercinlere kaldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü zarfında Taksim meydanı sabahtan saatlerinde vasıta ve yaya trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri, sabahtan saatlerinden itibaren trafiğe kapatılan meydan ve çevresinde alınan önlemleri arttırdı. Ekipler bariyerlerle kapatılan anıt çevresinde çember halinde nöbet tuttu. geçişlerine izin verilmeyen Taksim Meydanı böylelikle polis ve güvercinlere kaldı.