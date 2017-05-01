Taksim Meydanı’na ilk gelen Murat Hazinedar oldu

Taksim Meydanı’na sadece anma için çelenk bırakılmasına izin verilirken meydana gelen ilk isim Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Veznedar oldu. Başkan Veznedar temizleme işçileriyle birlikte sabahın erken saatlerinde Taksim Meydanı’na geldi. Ardından işçilerle birlikte Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelen bırakan Başkan Veznedar bütün işçilerim bayramını kutladı. İşçiler ile birlikte Kazancı yokuşuna yönelen Hazinedar, 1977’yılında 1 Mayıs kutlamalarında hayatını kaybeden 77 yurttaş için yokuşa karanfil bırakarak, dua etti.

Anmaların ardından işçilere de karanfil dağıtan Başkan Hazinedar, emeğin karşılığının en yüksek seviyede

Beşiktaş’ta karşılık bulduğunu söyleyerek, “1 Mayıs emeğin bayramı fakat Türkiye’de emekçilerin, emeğin karşılığının hiç kuşkusuz en yüksek seviyede karşılık bulduğu yer Beşiktaş biz Türkiye’de bu sabahleyin itibari ile bütün 2 bin 200 emekçi kardeşimizin tamamı sendikal örgütlenmenin çatısı altına girmiş ve toplu sözleşmesini imzalamış olacak. Biz geldiğimizde bir laf vermiştik. Beşiktaş özgürlükçü demokrasinin kalbi, modern değerlerin en güzel yaşadığı yer. Biz emekçi kardeşlerimizle emekçi kardeşlerimizle büyük bir aşk yaşıyoruz Beşiktaş’ta. Onlarla birlikte her attığımız adımı paylaşarak birlikte karar vererek gerçekleştirtiyoruz. Emrindeki 1 Mayıs Taksim’de 4 yıl önce ilk olarak işçi kardeşlerimizle beraber çıkıyor ve 1977’de ilk önce elde etmek üzere emeğe saygımızı ve anmamızı gerçekleştiriyor. Gönlümüz ister ama nasıl darbe girişiminde anında sonra burada 24 Temmuz’da Taksim açılarak Türkiye’de demokrasiye inananlar büyük bir haykırışı açıklama etme imkanı bulduysa Taksim’de daima olarak. Bu devleti yönetenlerin inisiyatifine yan olmamalı. Fakat yan ki devlet tedbir almalı. 1 Mayıs emeğin, emekçinin bayramı kutlu olsun” dedi.

Murat Horoz – Oğuzcan Yazan